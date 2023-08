Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Gartenzaun beschädigt

Anhausen (ots)

Am Freitag dem 04.08.2023, in der Zeit von 12:30 Uhr - 15:00 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen Gartenzaun und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Unfallörtlichkeit befindet sich am Grundstück Auf dem Löh 3 in Anhausen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell