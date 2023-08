Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nötigung und Körperverletzung im Straßenverkehr

Betzdorf-Dauersberg (ots)

Am Samstag, 05.08.2023, gg. 16:10 Uhr, überholt ein namentlich noch zu ermittelnder Fahrer eines Kleintransporters mit Gummersbacher Zulassung einen Motorradfahrer auf der K 107, Gemarkung Dauersberg, der Art, dass dieser fast von der Fahrbahn abgedrängt wird und stark abbremsen muss. Im weiteren Verlauf halten beide Fahrzeuge an einer Einmündung an. Hier steigt der Fahrer des Transporters aus, brüllt den Kradfahrer an und schlägt diesem mehrfach gegen den auf dem Kopf getragenen Motorradhelm sowie dessen Oberkörper. Anschließend steigt der Aggressor in sein Fahrzeug und setzt die Fahrt fort. Der Motorradfahrer erstattet anschließend Strafanzeige, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ist eingeleitet. Zeugen, welchen der Transporter der Marke Ford mit GM-Zulassung durch seine Fahrweise aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei Betzdorf zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell