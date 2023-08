Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 15.08.2023, ist in Zell ein mutmaßlicher Einbrecher festgenommen worden. Gegen den 32 Jahre alten, litauischen Staatsangehörigen, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen Haftbefehl erlassen. Gegen 15:20 Uhr soll der Tatverdächtige in einem Wohnhaus überrascht worden sein, in das er über ein offenes Fenster eingestiegen sein soll. Er soll sofort ohne Diebesgut geflüchtet sein, allerdings seinen Rucksack mit Aufbruchswerkzeug zurückgelassen haben. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige zwei Stunden später festgenommen werden. Auf seiner Flucht soll der Tatverdächtigte mehrere Fahrräder an sich genommen und auch Sektflaschen entwendet haben. Die weiteren Ermittlungen führen das Kriminalkommissariat Lörrach und der Polizeiposten Oberes Wiesental.

