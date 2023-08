Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Unfall mit gestohlenen Pkw

Freiburg (ots)

Mit einem entwendeten Honda befuhr am Mittwoch, 16.08.2023, gegen 08.50 Uhr, ein 21 Jahre alter Mann die K6334 von Hüsingen kommend in Richtung Rheinfelden-Adelhausen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam dieser kurz vor Adelhausen, in einer leichten Linkskurve nach einer Kuppe, von der Straße ab. Das Fahrzeug blieb in einem Graben hängen, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Sie flüchteten fußläufig vom Unfallort. Eine Zeugin konnte den Unfall beobachten und ein Bild von den flüchtenden Personen machen. Am Honda entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Zu einem späteren Zeitpunkt erschienen die beiden Insassen bezüglich eines anderen Anliegens bei der Polizei in Weil am Rhein. Sie konnten über das Bild der Zeugin erkannt werden und wurden vorläufig festgenommen. Der Honda war in Weil am Rhein mit den Originalschlüsseln gestohlen worden. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern an.

