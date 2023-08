Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Brand in Transformatorenhaus

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 17.08.2023, gegen 00:40 Uhr, kam es auf einem Betriebsgelände in Stühlingen-Weizen zu einem Brand in einem Transformatorenhaus. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen an und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Eine technische Ursache erscheint wahrscheinlich. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

