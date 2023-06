POL-OH: Projektstart "Mein Körper gehört mir" am 19.06. in Fulda: Einladung an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Projektstart "Mein Körper gehört mir" am 19.06. in Fulda: Einladung an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien

Fulda. Projektstart "Mein Körper gehört mir" in Fulda: Ein 3-teiliges interaktives Präventionsprogramm für Kinder der 3. und 4. Klasse über die Grenzen, die niemand überschreiten darf.

Der Kinderschutz und die Prävention von sexueller Gewalt ist ein wichtiges Thema und ein zentraler Bestandteil in der Präventionsarbeit an Schulen.

Wir freuen uns, den Grundschulen in Stadt und Landkreis Fulda mit dem Projekt "Mein Körper gehört mir" der tpw theaterpädagogische werkstatt gGmbH ein fachlich wertvolles und gut evaluiertes Präventionsprogramm anbieten zu können. Zwei TheaterpädagogInnen zeigen in interaktiven Szenencollagen Alltagssituationen, in denen unterschiedliche Facetten sexueller Gewalt dargestellt werden. Dabei treten die SchauspielerInnen mit den Kindern in der Klasse in einen Austausch und zeigen Handlungsansätze auf. Begleitet wird das Projekt von einem Elternabend und einer Lehrkräftefortbildung.

Folgende Kooperationspartner arbeiten in Fulda zusammen, um die Schulen in diesem Themenfeld zu unterstützen.

- tpw theaterpädagogische werkstatt gGmbH Osnabrück - Staatliches Schulamt für den Landkreis Fulda, Schulpsychologie - Regionale Fachberatungsstellen: Pro familia, Sozialdienst katholischer Frauen (SkF), Donum Vitae - Polizeipräsidium Osthessen, Zentrale Jugendkoordination - Netzwerk gegen Gewalt, Regionale Geschäftsstelle im Polizeipräsidium Osthessen - Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen - Sparkasse Fulda

Den Auftakt bildet die Cuno-Raabe-Schule, in der insgesamt 6 Klassen bespielt werden. Am 19.06.2023 findet dort ein Elternabend statt, bei dem alle Szenen des Stücks von dem Schauspielpaar der tpw theaterpädagogischen werkstatt gezeigt werden.

Zum Projektstart laden wir alle interessierten Pressevertreterinnen und -vertreter zu einem Pressegespräch am 19.06.2023 um 18:30 Uhr in die Cuno-Raabe-Schule, Gallasiniring 3, 36043 Fulda, ein.

Ab 19:00 Uhr gibt es die Gelegenheit, am Elternabend teilzunehmen und einen Einblick in das Theaterstück zu bekommen.

Für Rückfragen steht Ihnen Kriminalhauptkommissar Gerrit Baier unter der Rufnummer 0661/105-2048 zur Verfügung.

