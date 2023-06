Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Grünpflanzen (Buchsbäume)

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra. Im Zeitraum vom 8. Juni, 14 Uhr, bis 10. Juni, 12 Uhr, wurden in der Straße "Bachweg" mehrere Buchsbäume, die auf einem Grundstück - unter anderem auch in einer Zinkwanne - gepflanzt waren, durch Unbekannte aus der Erde gerissen und teilweise durchgebrochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell