Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Bad Harzburg und der Polizeistation Vienenburg vom 03.08.2023 bis 04.08.2023

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Verkehrsunfallflucht

Am 03.08.2023, gegen 22.00 Uhr, nahm ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer an der Einmündung Meinigstraße / Landstraße dem Fahrer eines Kleinkraftrades, der die Landstraße in Richtung Oker befuhr, die Vorfahrt. Der Fahrer des Kleinkraftrades kam zu Fall und verletzte sich leicht, das Kleinkraftrad stieß gegen den Pkw. Der Pkw-Fahrer hat lediglich kurz angehalten und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

Vienenburg

Verkehrsunfallflucht

Am 04.08.2023, zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr, wurde in Höhe Fliederweg 5, 38690 Goslar, OT Vienenburg, wurde ein Pkw Ford Kuga, der am Fahrbahnrand abgestellt war, durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Vienenburg entgegen. / Hau.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell