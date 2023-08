Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in Braunlage

Goslar (ots)

Braunlage: Am 04.08.2023 wurde bei der Polizei Braunlage angezeigt, dass es in Braunlage, im Bereich der Einmündung Ferdinand-Thomas-Weg / Tanner Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht gekommen war. Vermutlich kollidiert ein in den Ferdinand-Thomas-Weg einfahrendes Fahrzeug mit einem auf dem Gehweg aufgestellten Verkehrszeichen (Beginn einer Tempo 30-Zone). Der Schaden wird auf 100EUR geschätzt. Ohne seinen Pflichten nachzukommen verlässt der Beteiligte den Unfallort. Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Städtischen Betriebe Braunlage bemerkt in den frühen Morgenstunden den Schaden und alarmiert die Polizei. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell