Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 02.08.2023

Goslar (ots)

GS-Jerstedt

-Mutmaßlicher Ölwechsel im Jerstedter Wald

Am 31.07.2023 gegen 12:30 Uhr meldete eine Spaziergängerin der Polizei Goslar eine Ölverschmutzung in einem Waldstück hinter der Biogasanlage im Jerstedter Gewerbegebiet. Der Tatort befindet sich an dem Stichweg zwischen dem Solarfeld hinter der Biogasanlage und dem Waldstück Nordhees. Ca. 50m hinter der Zaunanlage befindet sich der betroffene Einmündungsbereich zwischen einem Feld- und einem Waldweg.

Die Täter verursachten eine ca. ½ m² große Öllache im Waldboden und hinterließen einen roten 5l Kanister Motoröl der Marke Fishbull sowie verschmutzte Taschentücher.

Ein Umweltstrafverfahren wurde eingeleitet. Das 3. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der 05321 / 3390.

Bad Harzburg

-Ermittlungen nach Küchenbrand

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am 01.08.23, gegen 20.15 Uhr zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Herzog-Julius-Str. gerufen. Dort war es aus derzeit noch nicht abschließend geklärter Ursache in der Küche zu einem Brandausbruch gekommen.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrkräfte hieß es bereits um 20.32 Uhr: Feuer aus!

Die genaue Schadenshöhe muss noch festgestellt werden, vermutlich dürfte es aber zu keinem Gebäude- sondern lediglich zu Mobiliarschaden gekommen sein.

Allerdings mussten zwei Mieter der Wohnung, die zunächst versucht haben sollen, das Feuer mit eigenen Mitteln einzudämmen, vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation im Krankenhaus behandelt werden.

Zur Ermittlung der genauen Brandursache hat das 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes die Arbeit aufgenommen.

Goslar

- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 01.08.2023, gegen 09.30 Uhr, auf dem Großparkplatz "Füllekuhle" an der Bertha-von-Suttner-Str.

Ein dort abgestellter PKW VW Passat mit GS-Kennzeichen wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Rahmen eines Parkvorgangs angefahren und im Bereich der Fahrertür erheblich beschädigt.

Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich anschließend, ohne eine Schadenregulierung in die Wege zu leiten.

Nach Zeugenangaben soll es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein helles Wohnmobil mit mutmaßlich italienischer Zulassung gehandelt haben. Das Kennzeichen soll mit einem "D" beginnen.

Die Polizei Goslar bittet daher weitere Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem Wohnmobil geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell