POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 31.07.2023

Goslar (ots) - Langelsheim - In der Nacht vom 29.07. auf den 30.07. kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Straße "Am Bahnhof" in Richtung "An der Haar". Durch Zeugen wurden am Morgen des 30.07. ein beschädigter Zaun sowie ein beschädigter Schlagbaum im Bereich der Unterführung zur B82 gemeldet. Anhand weiterer Anhaltspunkte konnte als Unfallverursacher ein 36jähriger Fahrzeugführer eines Fords aus dem ...

mehr