Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallflucht in Langelsheim

Goslar (ots)

Langelsheim - In der Nacht vom 29.07. auf den 30.07. kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Straße "Am Bahnhof" in Richtung "An der Haar". Durch Zeugen wurden am Morgen des 30.07. ein beschädigter Zaun sowie ein beschädigter Schlagbaum im Bereich der Unterführung zur B82 gemeldet. Anhand weiterer Anhaltspunkte konnte als Unfallverursacher ein 36jähriger Fahrzeugführer eines Fords aus dem Landkreis Goslar ermittelt werden. Der Schaden an Zaun und Schlagbaum beläuft sich auf schätzungsweise 3000EUR, an dem Ford entstand ein Totalschaden. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unfallgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.

