POL-GS: Warnung vor betrügerischen Anrufen angeblicher Mitarbeiter einer Softwarefirma

Goslar (ots) - - Einbruch in Wohnhaus in Goslar Ortsteil Immenrode. Ein bislang unbekannter Täter drang im Tatzeitraum vom 26.07.2023 in den Abendstunden bis zum Abend des 27.07.2023 gewaltsam in ein Wohnhaus in der Crusiusstraße in Immenrode ein. Hier wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht und Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe entwendet. ...

mehr