Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage für den Zeitraum vom 26.07.2023 bis 30.07.2023

Goslar (ots)

1. Verkehrsunfallflucht

Braunlage. Im Zeitraum von Mittwoch, den 26.07.2023, 15:30 Uhr bi zum 27.07.2023, 09:30 Uhr wurde in Hohegeiß, Am Kurpark 3 im Bereich vor dem Hotel Panoramic ein dort geparkter Pkw VW mit Kennzeichen aus Hannover leicht beschädigt.

Der bisher unbekannte Verursacher hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Pkw VW linksseitig am Heck touchiert und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 entgegen.

2. Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Braunlage. Am 30.07.2023, gegen 18:35, befuhr eine 29-jährige Motoradfahrerin aus dem Landkreis Harz die B 4 von Hohegeiß kommend in Richtung Braunlage. Im unteren Bereich des Kesselberges kommt sie vermutlich infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen die Leitplanke. Die Motorradfahrerin wird vom Krad geschleudert und landet hinter der Leitplanke an einer Böschung. Die Motorradfahrerin wird schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1750,- Euro.

I. A. Pauls, POK

