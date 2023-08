Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 03.08.2023

Goslar (ots)

GS-Baßgeige

-Versuchter Einbruch im Gewerbegebiet

Im Tatzeitraum von Dienstag, 01.08.23, 17.15 Uhr - Mittwoch, 02.08.23, 06.20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gelände eines Produktionsbetriebes in der Stapelner Straße im Gewerbegebiet Baßgeige.

Dort schauten sie sich offenbar nach etwas Lohnenswertem um, fanden jedoch vermutlich nicht das erhoffte Diebesgut.

Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen, die durch das 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes in Goslar geführt werden, liegen noch keine Angaben über entwendete Gegenstände vor. Dennoch beläuft sich allein der angerichtete Sachschaden auf rund 2.500 EUR.

Sachdienliche Hinweise werden unter der 05321 / 3390 erbeten.

Bad Harzburg

-Brandursache technischer Defekt Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5572154

Der Brand, der am 01.08.23, gegen 20.15 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Herzog-Julius-Str. geführt hat, ist auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

Das haben die mittlerweile abgeschlossenen Ermittlungen des zuständigen 1. Fachkommissariats des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar ergeben.

Demzufolge war ein elektrotechnischer Defekt im Bereich der Zuleitung zu einem Küchengerät für den Brandausbruch verantwortlich. Ein Fehlverhalten verantwortlicher Personen konnte zweifelsfrei ausgeschlossen werden.

-Lüdke, KHK-

