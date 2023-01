Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230125.3 Nützen

Kiel: Tötungsdelikt in Nützen

Nützen / Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Gestern Nachmittag kam es in Nützen zu einem Tötungsdelikt. Der Tatverdächtige befindet sich mittlerweile in einer psychiatrischen Fachklinik. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.

Am 24.01.2023 gegen 16:40 Uhr meldete sich ein 58-jähriger Mann über 110 bei der Einsatzleitstelle der Polizei und teilte mit, dass er soeben an der Eingangstür der Wohnung seiner Mutter von einem 57-jährigen Verwandten körperlich angegriffen worden sei. Ihm sei es gelungen diesen zu fixieren. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den fixierten Mann vorläufig fest. In der Wohnung stellten die Polizeibeamtinnen und -beamten die getötete Wohnungsinhaberin und Mutter fest. Der festgenommene Tatverdächtige steht im Verdacht die 81-Jährige getötet zu haben. Er weist Anzeichen einer psychischen Erkrankung auf und befindet sich nach Vorstellung bei einem Amtsarzt in einer psychiatrischen Fachklinik.

Weitere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Die Kommissariate 1 und 6 der Kieler Bezirkskriminalinspektion haben gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen übernommen.

Axel Bieler, Staatsanwaltschaft Kiel

Eva Rechtien, Polizeidirektion Kiel

