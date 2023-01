POL-KI: 230125.1 Kiel: Vermisste angetroffen (Folgemeldung zu 230124.1)

Kiel (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen Mitternacht, überfielen fünf bis sechs Männer einen 17-Jährigen in der Hamburger Chaussee, in Höhe der Pestalozzistraße. Die Männer schlugen den jungen Mann und setzten Reizgas ein. Sie erbeuteten zwei Jacken, ein Smartphone und eine Geldbörse. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen der Tat. Nach jetzigem ...

mehr