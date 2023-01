POL-KI: 230125.2 Dersau: Betrunkener LKW-Fahrer verunfallt auf B430

Kiel (ots) - Beamte der Bundespolizei haben die 15 Jahre alte Vermisste in der Nacht zu Mittwoch in Kiel angetroffen. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen sind demnach erledigt. Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der gestrigen Suchmeldung und bitten darum, diese nicht weiter zu verbreiten. Matthias Arends Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Kiel ...

