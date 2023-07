Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Sachbeschädigungen in Gnoien - Zeugenaufruf der Polizei

Gnoien (ots)

Im Stadtgebiet von Gnoien verzeichnet die Polizei seit Monatsbeginn bislang insgesamt vier begangene Straftaten, bei denen vermeintlich durch Beschuss aus einer Luftdruckwaffe diverse Fensterscheiben öffentlicher sowie privater Einrichtungen beschädigt wurden.

Laut gegenwärtigem Stand der eingeleiteten Ermittlungen beschossen die bislang unbekannten Täter im Zeitraum 30.06. - 05.07.2023 die Fenster der Warbelturnhalle in der Straße Am Wiesengrund sowie der Warbelschule am Schützenplatz.

In der Nacht vom 11.07. - 12.07.2023 sind der Polizei zwei weitere Sachverhalte gemeldet worden. So beschädigten bislang ebenfalls unbekannte Täter in der Friedensstraße die Fenster eines Nebengebäudes eines Restaurants sowie eines Mehrfamilienhauses. Auch hier wurden die Fenster vermeintlich mittels einer Luftdruckwaffe beschossen.

Die in diesem Kontext vorliegenden Erkenntnisse der nahezu deckungsgleichen Begehungsweise sowie darüber hinausgehend auch örtliche und zeitliche Zusammenhänge lassen den Rückschluss zu, dass die Taten zueinander in Verbindung stehen. Des Weiteren geben die Ermittlungen derzeit jedoch keinen Anlass zur Annahme, dass die jeweiligen Betreiber der betroffenen Einrichtungen sowie auch die Bewohner des Mehrfamilienhauses als Adressaten der Taten zu verstehen sind. Auch aufgrund der Diversität der durch die Täter angegriffenen Objekte wird derzeit davon ausgegangen, dass die Täter scheinbar wahllos sowie aus bloßem Zerstörungswillen gehandelt haben.

Insgesamt wurden im Rahmen der benannten Taten 17 Fensterscheiben beschädigt. Der bisher entstandene Gesamtschaden wird auf mindestens 5400 Euro geschätzt. Durch die Polizei wurden an den Tatorten umfangreich Spuren gesichert, welche nun ausgewertet werden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise, die zum Ergreifen der Täter führen. Wer hat möglicherweise in den Tatzeiträumen 30.06.-05.07. sowie 11.07.-12.07.2023 relevante Beobachtungen an oben genannten Örtlichkeiten gemacht? Sachdienliche Hinweise zu allen Sachverhalten nimmt das Polizeirevier in Teterow unter 03996 1560, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Die wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleiteten Ermittlungen werden weiterhin durch die Kriminalpolizei Güstrow geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell