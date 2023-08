Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Umkirch/Emmendingen: Telefonbetrug durch falsche Polizeibeamte - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Zu einem Betrug durch einen falschen Polizeibeamten kam es am Dienstag, 15.08.2023, gegen 19:30 Uhr in der Straße Mittelweg.

Die bislang unbekannte Täterschaft gab sich am Telefon als Polizeibeamte aus und gab an, aufgrund einer Einbrecherbande in der Gegend Wertgegenstände ablichten zu müssen. Zum besagten Zeitpunkt kam es dann zur Übergabe diverser Gegenstände. Durch Zeugen konnte ein junger Mann erkannt werden, der sich zügig von der Örtlichkeit entfernte.

Er wird als auffallend schlank, zwischen 20 und 25 Jahre alt und mit hellem Hautton beschrieben.

Zur Tatzeit trug er eine helle Jogginghose, ein dunkles langärmliges Oberteil und eine Basecap. Er soll dann unweit der Tatörtlichkeit einen weißen Kleintransporter bestiegen haben und damit in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der entstandene Schaden wird im niedrigen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere das hilfsbereite Paar, das sich an einem Schnellimbiss im Mittelweg befand, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0761-882-2880 in Verbindung zu setzen.

Bereits am 03.08.2023, gegen 12 Uhr ereignete sich ebenfalls ein Telefonbetrug in Form eines Enkeltricks in Emmendingen. Ein unbekannte Anrufer gab sich als angeblicher Polizeibeamter aus und überzeugte eine ältere Dame über 80.000 Euro an einen Mittäter auszuhändigen.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell