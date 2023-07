Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahrausweisautomat in Mönchengladbach Genhausen aufgebrochen - Bundespolizei ermittelt

Mönchengladbach (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags (16. Juli), um 4.40 Uhr, stellten Beamte der Bundespolizei am Haltepunkt Mönchengladbach Genhausen einen Fahrausweisautomaten fest, der aufgebrochen und Geld entwendet wurde. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr meldete der Bundespolizei eine Alarmauslösung an einem Fahrausweisautomaten. Am Haltepunkt Genhausen in Mönchengladbach fanden die Beamten einen Automaten vor, der aufgeschnitten wurde. Die unbekannten Täter zerstörten die Geldkassette und entnahmen Geldscheine in noch unbekannter Höhe. Eine Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen verlief erfolglos.

Gegen die unbekannten Täter wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und der Sachbeschädigung ermittelt. Spuren wurden am Tatort gesichert.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe. Wer kann sachdienliche Angaben zu möglichen Tatverdächtigen oder zum Tathergang machen? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenlosen Hotline 0800 6 888 000 entgegen.

