POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßlicher Einbrecher flüchtet mit gestohlenem Pedelec - vorläufige Festnahme

Freiburg (ots)

Nach einem mutmaßlichen versuchten Einbruch in der Nacht auf Donnerstag, 17.08.2023, in Weil am Rhein ist der Tatverdächtige mit einem gestohlenem Pedelec vom Tatort geflüchtet. Gegen 02:00 Uhr war ein Unbekannter auf dem Glasdach eines Wohnhauses in der Stüdlestraße entdeckt worden. Mutmaßlich dürfte er die Absicht gehabt haben, durch ein offenes Fenster in das Haus einzusteigen. Als er sich von Zeugen ertappt fühlte, flüchtete er und nahm dabei ein Pedelec an sich, das in der Nähe unverschlossen stand. Es wurden sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahme von der Polizei eingeleitet. Eine Polizeistreife traf in der Hauptstraße auf einen 22-jährigen Mann, der ein E-Bike dabeihatte und auf die Personenbeschreibung zutraf. Dieser wurde vorläufig festgenommen. Am Tatort fand sich ein zweites Fahrrad, das ebenfalls entwendet worden sein soll und mit dem der Tatverdächtige dorthin gelangt sein dürfte. Beide Räder wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen.

