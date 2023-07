Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr rückt am Wochenende zu drei Einsätzen aus

Sprockhövel (ots)

Am Freitagabend (28.07.23) wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 23:04 Uhr zur Wuppertaler Straße alarmiert. Ein Fahrzeug war dort von der Straße abgekommen und hatte sich dabei die Ölwanne aufgerissen. Die ausgetretenen Betriebsstoffe mussten auf einer Fahrbahnlänge von rund 20 Metern mit 20 kg Bindemittel abgestreut werden.

Am Sonntag (30.07.23) rückten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zu zwei weiteren Einsätzen aus:

Gegen 12 Uhr versperrte ein umgestürzter Baum die Radtrasse zwischen Haßlinghausen und Wuppertal. Das Hindernis wurde mit einer Motorsäge zerkleinert. Während er Einsatzmaßnahmen war die Trasse in beide Richtungen für Fußgänger und Radfahrer gesperrt.

Kurz darauf rückte die Feuerwehr um 12:49 Uhr in die Straße "Dahl" aus. Die meldende Person will Hilferufe aus einem Haus vernommen haben. Die Leitstelle ging vorerst davon aus, dass sich in dem Wohngebäude möglicherweise eine hilflose Person bemerkbar machte und auf medizinische Hilfe angewiesen war. Der Bereich wurde durch die Feuerwehr und die Polizei kontrolliert, jedoch konnte die anfängliche Meldung nicht bestätigt werden und der Einsatz endete für alle Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst.

