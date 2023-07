Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr rückt zu zwei Einsätzen aus

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagabend (27.07.23) wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 21:51 Uhr zu einem umgestürzten Baum in der Otto-Hagemann-Straße alarmiert. Eine umgestürzte Tanne wurde von den Einsatzkräften mit einer Motorsäge zerkleinert. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz für die vier ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte beendet.

Am Freitagmorgen (28.07.23) löste um 07:45 Uhr die automatische Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb an der Beisenbruchstraße aus. Nach den Informationen über die Brandmeldezentrale hatte ein Lichtschrankenmelder in einer Produktionshalle ausgelöst. Nach der Kontrolle des betroffenen Bereichs durch den Angriffstrupp der Feuerwehr stellte sich heraus, dass es sich um einem Fehlalarm handelte; ein Brandereignis lag nicht vor.

Die 14 ausgerückten, ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte konnten nach circa 15 Minuten wieder einrücken.

