Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Mehrere Einsätze durch Gewitter mit Sturmböen und Starkregen

Sprockhövel (ots)

Am Montagnachmittag (24.07.23) wurde die Feuerwehr Sprockhövel aufgrund des Gewitters mit Sturmböen und Starkregen zu mehreren Einsätzen innerhalb weniger Minuten alarmiert.

Um 14:10 Uhr stürzte ein Baum auf die Wittener Straße. Der Baum wurde mit der Motorsäge und mit Hilfe einer Drehleiter zerkleinert, sodass die Fahrbahn wieder passierbar war.

Um 14:16 Uhr rückten weitere Kräfte zu einem Wohnhaus an der Bochumer Straße aus. Vor Ort war durch den Starkregen Wasser in das Gebäude gedrungen. Die Pumpen der Feuerwehr konnten wegen der geringen Mengen jedoch nicht zum Einsatz kommen. Die Verantwortung zur Beseitigung des Wasser wurde daher wieder in die Hände der meldenden Person gelegt. Auf der Rückfahrt von diesem Einsatz wurde noch die Autobahnbrücke an der Querspange kontrolliert. Die Fahrbahn war überspült, jedoch wurde hier Personal von Straßen NRW tätig.

Um 14:19 Uhr wurden wiederum weitere Kräfte zum Gedulderweg alarmiert. Dort wurde der Notruf gewählt, weil ein Gullydeckel durch die Niederschläge hochgespült wurde. Als die Feuerwehr wenige Minuten später vor Ort eintraf, konnte die Meldung allerdings nicht mehr bestätigt werden. Die Einsatzkräfte gingen davon aus, dass ein couragierter Bürger das Problem kurzerhand selbst löste und den Deckel des Straßeneinlaufs wieder einsetzte.

Insgesamt waren 22 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit vier Fahrzeugen für 60 Minuten im Stadtgebiet im Einsatz.

