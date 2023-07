Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr rückt zum Verkehrsunfall und zur Not-Türöffnung aus

Sprockhövel (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 13:57 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Egen" alarmiert. Vor Ort war ein Pkw gegen eine Hauswand geprallt. Da die Türen von außen nicht zu öffnen waren und auch der Fahrer nicht in der Lage war den Mechanismus von innen zu betätigen, wurden engagierte Ersthelfer noch vor der Ankunft der Rettungskräfte tätig: Sie schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und öffneten anschließebnd die Fahrertür. Nach der rettungsdienstlichen Versorgung wurde der Verunfallte in ein Krankenhaus transportiert.

Nach einer Stunde waren die 14 ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte zurück an ihrem Standort.

Am Montagmorgen bemerkte eine aufmerksame Nachberin in einem Mehrparteienhaus an der Dresdener Straße Hilferufe aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Die um 10:33 Uhr alarmierte Feuerwehr öffnete die Wohnungstür beschädigungsarm mit Spezialwerkzeug und konnte so dem Rettungsdienst den Zutritt zu der Wohnung ermöglichen. Die Bewohnerin wurde angetroffen und anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Nach 30 Minuten konnten die sieben ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte wieder einrücken.

