FW-EN: Ast drohte auf Fahrbahn zu fallen

Sprockhövel (ots)

Am Mittwochabend (26.07.23) wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 19:41 Uhr zur Bochumer Straße alarmiert. In einer Baumkrone in einer Höhe von 15 Metern war ein rund 30 cm dicker Ast gebrochen und drohte auf die Fahrbahn zu fallen.

Die Einsatzkräfte sperrten die Straße in beide Richtungen und der Ast wurde über die Drehleiter mit einer Motorsäge abgetragen. Anschließend wurde die Straße freigeräumt.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell