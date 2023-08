Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Auto gerät ins Schleudern - ein leicht Verletzter und 10000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinen Opel befuhr in der Nacht zum Freitag, 18.08.2023, gegen 04.10 Uhr, ein 26 Jahre alter Mann die K 6353 von Schopfheim kommend in Richtung Schwörstadt. Kurz nach dem Ortseingang Niederdossenbach kam der 26-jährige aus unbekannten Gründen ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er an einen Leitpfosten und zwei Verkehrsschilder. Der Opel-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 10000 Euro. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr mit vor Ort.

