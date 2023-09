Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Elze -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru)Im Zeitraum vom 31.08.2023, 15.00 Uhr, bis 01.09.2023, 09.30 Uhr, befährt ein derzeit unbekannter Verursacher in Elze die Goethestraße und prallt beim Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel eines geparkten VW Golf. Am Außenspiegel des VW entsteht dabei ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Der Verursacher entfernt sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

