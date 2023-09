Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrradfahrer flieht nach Zusammenstoß

Hildesheim (ots)

Sarstedt/ Bahnhof - (jb) Am 02.09.23, gg. 16:55 Uhr kam es am Bahnhof Sarstedt zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern. Konkret befuhr ein 9-jähriger Junge aus Sarstedt mit seinem Mountainbike die Abfahrt in Richtung Bahngleisunterführung, als plötzlich ein hinter ihm befindlicher Fahrradfahrer dem Jungen auffuhr. Hierdurch stürzte der 9-Jährige und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Der Verursacher drehte nun schnell auf der Abfahrt und fuhr wieder Richtung Bahnhofsstr. weg. Der Flüchtende wird als männl., ca. 25 Jahre mit blauer Schirmmütze und blauen T-Shirt beschrieben. Er soll auf einem älteren, schwarzen Herrenrad unterwegs gewesen sein. Zeugen werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

