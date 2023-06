LPI-GTH: Anhänger gelöst

Eisenach (ots) - In der zurückliegenden Nacht versuchten zwei bislang Unbekannte gewaltsam in mehrere Geschäfte in der Innenstadt einzudringen. In der Zeit zwischen 03.50 Uhr und 04.05 Uhr wurde zuerst versucht in ein Optikgeschäft in der Goldschmiedestraße und in der weiteren Folge in zwei Mobilfunkgeschäfte in der Karlstraße zu gelangen, was allerdings misslang. Es entstand Sachschaden von jeweils ungefähr 1.000 ...

