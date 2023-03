Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Bundesautobahn A 3

Kleve - Emmerich (ots)

Am Mittwochabend, 29. März 2023 um 18:15 Uhr, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 3 an der Anschlussstelle Elten einen 28-jährigen Deutschen nach der Einreise aus den Niederlanden. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gesucht wird. Hiernach musste der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 900 EUR bezahlen oder eine 45-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Zudem hatte er noch 2,4 Gramm Haschisch und 1,9 Gramm Marihuana dabei. Die Streife hat die Person daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle lieferte die Bundespolizei den Verurteilten in das Gefängnis in Kleve ein, da er den erforderlichen Geldbetrag zur Abwendung der Ersatzfreiheitsstrafe nicht aufbringen konnte.

