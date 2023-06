LPI-GTH: Touchiert und weggefahren

Arnstadt (ots) - Der Polizei Ilmenau wurde in der zurückliegenden Nacht ein Verkehrsunfall im Bereich der Neideckstraße gemeldet. Ein bis dahin unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Neideckstraße aus Richtung Längwitzer Straße in Richtung Wollmarkt, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. In Folge des Zusammenstoßes kippte die Laterne und touchierte eine dort befindliche Hauswand. Der unbekannte Fahrzeugführer ...

