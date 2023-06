Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruchsversuche in mehrere Geschäfte- Zeugensuche

Eisenach (ots)

In der zurückliegenden Nacht versuchten zwei bislang Unbekannte gewaltsam in mehrere Geschäfte in der Innenstadt einzudringen. In der Zeit zwischen 03.50 Uhr und 04.05 Uhr wurde zuerst versucht in ein Optikgeschäft in der Goldschmiedestraße und in der weiteren Folge in zwei Mobilfunkgeschäfte in der Karlstraße zu gelangen, was allerdings misslang. Es entstand Sachschaden von jeweils ungefähr 1.000 Euro. Einer der beiden augenscheinlich männlichen Täter war mit einem hellen Pullover, einer dunklen Hose sowie weißen Handschuhen bekleidet und führt ein Brecheisen mit sich. Der zweite Mann trug eine schwarze Kapuzenjacke. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0147289/2023) entgegen. (jd)

