Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geldbörsen entwendet

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Gleich zwei Anzeigen wegen des Diebstahls von Portemonnaies wurden gestern (13.02.2023) bei der Polizei erstattet. In je einem Einkaufsmarkt im Triebesgrund und in der Meinersdorfer Straße bemerkten die Geschädigten an der Kasse, dass ihnen während des Einkaufs die Geldbörsen entwendet wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

