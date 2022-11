Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Lörrach: Geldbörsendiebstahl aus Handtasche gerade noch vereitelt - Zeugensuche // Berichtigung Tatörtlichkeit

Das besagte Fischrestaurant befindet sich in der Fußgängerzone in der Turmstraße.

Ursprungsmeldung:

Eine 47-jährige Frau hielt sich am Samstag, 05.11.2022, in der Fußgängerzone in einem Fischrestaurant in der Teichstraße auf und stellte ihre Handtasche neben dem Tisch auf den Boden. Gegen 12.50 Uhr bemerkte sie einen Mann, welcher wohl versuchte ihre Geldbörse aus der abgestellten Handtasche zu stehlen. Sie schrie diesen an und der Mann konnte zunächst von einem Mitarbeiter des Restaurants festgehalten werden. Wenig später gelang dem unbekannten Mann jedoch die Flucht. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, dunkle Hautfarbe und Brillenträger. Er soll mit einer schwarzen Hose, einem grauen Pullover, einem längeren dunklen Mantel und einem roten Schal bekleidet gewesen sein. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können.

