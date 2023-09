Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Täter flüchtet nach Pkw-Aufbruch

Hildesheim (ots)

Nordstemmen/Barnten - (jb) Eine bislang unbekannte männliche Person drang am 02.09.23, gg. 03:35 Uhr in einen in der Straße Zum Cordholz geparkten BMW ein und entwendete das Lenkrad sowie das multifunktionale Instrumentendisplay. Anwohner hörten zu dieser Zeit die Alarmanlage des Fahrzeugs. Als sie aus dem Fenster schauten, sahen sie eine männliche Person. Als diese sich über die Fahrerseite in das Fahrzeug beugte, ging einer der Zeugen aus seinem Haus, worauf der Täter vermutlich in Richtung Rössing flüchtete. Es entstand ein Schaden von ca. 1850 Euro. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte der Täter nicht mehr gestellt werden. Der Unbekannte soll eine schlanke Statur gehabt haben. Bekleidet war er mit einem längeren grau/olivgrünen Jacke und einer dunklen Hose. Er soll einen dunklen Rucksack mitgeführt haben. Zeugen, die zu dieser Zeit eine solche Person in Barnten oder Umgebung gesehen haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

