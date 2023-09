Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze vom 01.09.2023 - 03.09.2023

Hildesheim (ots)

+++ Zeugenaufrufe +++

Einbruchsdiebstahl in einen Bauwagen

31008 Elze, Schmiedetorstraße, Freitag 01.09.2023, 15:00 Uhr bis Samstag, 02.09.2023 00:40 Uhr

Am vergangenen Freitag kam es in der Schmiedetorstraße zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Bauwagen. Hierzu entfernen die bislang unbekannten Täter ein, vor einem Fenster als Barrikade befestigtes, Holzbrett mittels starker Krafteinwirkung und entwenden im weiteren Verlauf diverse Gegenstände aus dem Bauwagen.

Verkehrsunfallflucht

31008 Elze, Hauptstraße, Mittwoch 30.08.2023, 16:30 Uhr bis Mittwoch 30.08.2023, 19:00 Uhr

Im oben genannten Zeitraum kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Parkflächen, gegenüber der Baustelle, in der Hauptstraße, 31008 Elze. Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken touchiert der bislang unbekannte Verursacher den ordnungsgemäß auf der Parkfläche geparkten PKW der Geschädigten und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne eine Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Am PKW der Geschädigten entsteht ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Verkehrsunfallflucht

31008 Elze, Goethestraße, Donnerstag 31.08.2023, 15:00 Uhr bis Freitag, 01.09.2023 09:30 Uhr

Im oben genannten Zeitraum kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Goethestraße, 31008 Elze. Auf bislang unbekannte Weise touchiert der bislang ebenfalls unbekannte Verursacher den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW des Geschädigten und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne eine Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Am PKW des Geschädigten entsteht ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Taschendiebstahl in Supermarkt

31028 Gronau (Leine), Bethelner Landstraße, Rewe-Markt, Freitag, 01.09.2023, 16:00 - 17:00 Uhr

Einem bislang unbekannten Täter gelang es am Freitag, 01.09.2023, der Geschädigten, während des Einkaufs im hiesigen Rewe-Markt, die Geldbörse aus der Tasche zu entwenden. Eine 84-jährige Elzerin hielt sich zwischen 16:00 und 17:00 Uhr im hiesigen Rewe-Markt an der Bethelner Landstraße auf. Ihr Portemonnaie befand sich in ihrer über der Schulter hängenden Handtasche. Einem Dieb gelang es, unbemerkt das Portemonnaie aus der Tasche zu stehlen, so dass das Opfer erst nach Verlassen des Supermarkts den Diebstahl der Geldbörse feststellte. Es ist somit davon auszugehen, dass der Diebstahl der Geldbörse erst nach dem Bezahlvorgang stattgefunden hat.

Verkehrskontrollen im Zuständigkeitsgebiet des PK Elze

Am vergangenen Wochenende führten die Beamten des PK Elze erneut viele Kontrollen im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Elze durch. Hierbei stellten die Beamten vorrangig geringwertige Ordnungswidrigkeiten fest, weshalb diesbezüglich vornehmlich verkehrserzieherische Gespräche mit den betroffenen Verkehrsteilnehmern geführt wurden.

Polizei Elze ahndet erneut Geschwindigkeitsverstöße

Am vergangenen Wochenende führten Beamte des Polizeikommissariats Elze, neben den zuvor aufgeführten Verkehrskontrollen, auch erneut diverse Geschwindigkeitsmessungen im Zuständigkeitsbereich durch. Zur Bekämpfung einer der Hauptunfallursachen "überhöhte Geschwindigkeit" wurden Geschwindigkeitsmessungen, auf der B3 im Bereich des Ortseingangs Wülfingen, durchgeführt. Dabei konnten durch die Beamten 8 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Die höchste vorwerfbare Geschwindigkeit bei erlaubten 70 km/h betrug hierbei 96 km/h. Gegen die betroffenen Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei Elze bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber zu den zuvor geschilderten Zeugenaufrufen, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 beim Polizeikommissariat Elze zu melden.

