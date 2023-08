Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Diebe im ICE belästigen 19-Jährige

Bild-Infos

Download

Fulda (ots)

Seit gestern Vormittag (17.8.) ermittelt die Bundespolizeiinspektion Kassel in gleich mehreren Fällen gegen zwei Tatverdächtige aus Niederwerrn im Landkreis Schweinfurt. Die beiden 29- und 32-jährigen Männer sollen in einem ICE, während der Fahrt von Frankfurt am Main nach Dresden, eine 19-Jährige aus der sächsischen Landeshauptstadt unsittlich berührt haben.

Zudem fuhren beide ohne gültigen Fahrschein. Weiterhin soll einer der Männer während der Fahrt versucht haben, einem anderen Reisenden die Apple Airpods zu stehlen.

Festnahme im Bahnhof Fulda - Bundespolizisten stellen Diebesgut sicher

Beamte vom Bundespolizeirevier der Domstadt nahmen beide nach der Ankunft im Bahnhof Fulda vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen fanden die Bundespolizisten weitere Gegenstände, die offensichtlich aus vorangegangenen Diebstählen stammen. Hierzu zählten unter anderem eine Spiegelreflexkamera, ein Nokia-Handy sowie ein Damenfahrrad. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher.

RTW-Einsatz - Tatverdächtige zeigen Entzugserscheinungen

Bei den Festgenommenen handelte es sich um zwei algerische Asylbewerber. Im Verlaufe der polizeilichen Maßnahmen zeigten die Männer Entzugserscheinungen, da beide offensichtlich Betäubungsmittel konsumieren. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes kam das Duo mit einem Rettungswagen in das Fulda Klinikum.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen die beiden Männer jeweils ein Strafverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung, des Diebstahls sowie wegen Erschleichens von Leistungen eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise unter 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell