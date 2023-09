Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Trunkenheitsfahrten

Hildesheim (ots)

Sarstedt (boe.) In der Nacht vom 02.09.23 auf den 03.09.23 haben Beamte der Polizei Sarstedt zwei Trunkenheitsfahrten festgestellt.

Am 02.09.23 kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung einen Fahrradfahrer in der Giftener Straße in Sarstedt, der deutliche Schlangenlinien fuhr. Während der Verkehrskontrolle konnte erheblicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der 31-Jährige wies alkoholbedingte Ausfallerscheinungen auf, ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,29 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt mit dem Fahrrad untersagt. Weiterhin wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Am 03.09.23 wurde in der Messestraße in Harsum ein PKW kontrolliert, wobei der 55-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein gerichtsverwertbarer Test in der Dienststelle ergab einen Wert von 0,47 mg/l, welcher 0,94 Promille entspricht. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Erstverstoß gegen die 0,5 Promille-Grenze ist mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro bewehrt, die Eintragung von zwei Punkten im Verkehrszentralregister und ein Monat Fahrverbot.

