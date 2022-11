Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Brandursache nach Kellerbrand noch unklar; Unter Vorhalt von Waffe Geld gefordert; Verkehrsschild umgefahren und abgehauen und mehr

Bereich Offenbach

1. Zeugensuche nach Unfallflucht - Offenbach

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagabend auf der Strahlenbergerstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 19.30 Uhr befuhr ein 40 Jahre alter Mann mit seinem Smart die Strahlenbergerstraße in Richtung Offenbacher Stadtmitte. Nach ersten Angaben wollte der Smart-Lenker kurz nach der Unterführung der Autobahnbrücke eine grünzeigende Ampel passieren. Ein Unbekannter soll mit seinem Kleinbus von rechts gekommen und geradeaus auf die Auffahrt der Autobahn 661 in Richtung Frankfurt gefahren sein. Der Smartfahrer bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der silberne oder graue Kleinbus touchierte den Smart jedoch am vorderen rechten Stoßfänger und fuhr anschließend davon. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Offenbar hupte ein Verkehrsteilnehmer während des Vorfalls, sodass die Polizei davon ausgeht, dass weitere Verkehrsteilnehmer den Unfall beobachtet haben. Diese sowie weitere Zeugen, werden gebeten, sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. Werkzeug aus Firmenfahrzeugen entwendet - Offenbach

(jm) Diebe machten sich am Wochenende in Offenbach an zwei Firmenfahrzeugen zu schaffen und hatten es offenbar auf Werkzeug abgesehen. Zwischen Samstag- und Sonntagvormittag zerstörten die Täter das Fenster eines geparkten Ford Transits in der Berliner Straße (Bereich 290er-Hausnummern) und nahmen eine Werkzeugtasche, in der unter anderem Winkelschleifer, eine Handkreissäge und Schlagbohrhammer waren, mit. Am Sonntagabend, gegen 22.40 Uhr, wurde ein aufgebrochenes Fahrzeug in der Mühlheimer Straße gemeldet. Unbekannte hatten das Fenster eines Citroen Jumper eingeschlagen und mehrere Baumaschinen entwendet. Ob es in beiden Fällen dieselben Täter waren, bedarf noch der Klärung. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Autoknacker unterwegs - Kripo sucht Zeugen - Neu-Isenburg

(jm) Autoknacker waren am Wochenende in Neu-Isenburg unterwegs und stahlen aus mehreren geparkten Autos unter anderem Lenkräder, Bordcomputer und Tachometer. Zwischen Freitagabend (18.30 Uhr) und Samstagmittag (14 Uhr) gelangten die Täter teilweise auf unbekannte Weise ins Innere der BMW-Fahrzeuge und bauten die Autoteile aus. Die Fahrzeuge waren im Lindenweg, Lärchenweg und Akazienweg abgestellt. An einem geparkten BMW in der Rosenstraße wurde der Diebstahl am Sonntag, gegen 13 Uhr, festgestellt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Brandursache nach Kellerbrand noch unklar - Dietzenbach

(cl) Noch unklar ist, warum am gestrigen Sonntagabend, gegen 21.45 Uhr, im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Offenbacher Straße ein Brand ausbrach. Der Sachschaden wird auf mindestsens 150.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Offenbach haben die Ermittlungen aufgenommen.

5. Einlaufgitter entnommen und Mercedes in Tiefgarage beschädigt - Dietzenbach

(fg) Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am Samstag ein Einlaufgitter eines Straßenablaufs im Gertrud-Kolmar-Weg entnommen und mit diesem in einer nahegelegenen Tiefgarage einen Mercedes beschädigt hatten. Zwischen 7.45 Uhr und 8.30 Uhr trugen die Unbekannten das schätzungsweise 40 Kilogramm schwere Gitter über einen Verbindungsweg in die Offenbacher Straße und verursachten an dem im Bereich der 30er-Hausnummern geparkten Mercedes einen Schaden von rund 5.000 Euro; die Unbekannten warfen das Gitter offenbar gegen das Fenster der Beifahrerseite, welches dadurch zerbrach. Aufgrund des Gewichts des Einlaufgitters geht die Polizei davon aus, dass mindestens zwei Täter bei der Sachbeschädigung beteiligt waren. Hinweise nimmt die Wache der Polizeistation in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 entgegen.

6. Unter Vorhalt von Waffe Geld gefordert - Langen

(fg) Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte ein Unbekannter eine 59-Jährige am frühen Freitagmorgen zur Herausgabe ihrer Geldbörse sowie ihres Mobiltelefons auf. Nachdem der etwa 1,80 Meter große und circa 20 Jahre alte Räuber das Portemonnaie der Passantin eingesteckt hatte, floh er. Der Vorfall ereignete sich in der Gartenstraße kurz nach 2 Uhr. Der Täter trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Die Kriminalpolizei bittet nun mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

7. Zeugensuche: Mercedes Sprinter mit Farbe besprüht - Dreieich/Sprendlingen

(fg) Unbekannte besprühten in der Zeit zwischen Freitagabend, 22 Uhr und Sonntagmittag, 13 Uhr, einen im Kurt-Schuhmacher-Ring abgestellten Mercedes Sprinter mittels schwarzer Farbe. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung. Der Schaden am Sprinter, der in Höhe der Hausnummer 34 abgestellt war, beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

8. Unfallflucht: Wer beschädigte den schwarzen Seat Ibiza? - Dreieich/Dreieichenhain

(jm) Sachschaden von rund 4.500 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Samstag in der Bahnstraße im Bereich der 10er-Hausnummern. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen 9.45 und 10.45 Uhr offenbar beim Vorbeifahren die linke Seite eines geparkten schwarzen Seat Ibiza und flüchtete dann unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nehmen die Unfallfluchtermittler unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

9. Wer sah den silbernen Kombi davonfahren? - Obertshausen

(fg) Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen Zeugen eines Unfallgeschehens, das sich am Freitagmorgen, gegen 8.30 Uhr, an der Einmündung der Bahnhof- zur Ostendstraße ereignet hat. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhren zwei Radfahrer im Alter von 15 und 17 Jahren hintereinander den Gehweg der Bahnhofstraße. Die Fahrerin eines silbernen Kombis war in ihrem Wagen, es soll sich um einen Opel Astra gehandelt haben, auf der Ostendstraße unterwegs und beabsichtigte an deren Ende in die Bahnhofstraße einzufahren. Hierbei übersah sie jedoch offenbar die beiden Radfahrer, weshalb es zum Zusammenstoß kam; die beiden Radfahrer wurden wohl leicht touchiert. Der 17-Jährige stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin, eine 55 bis 60 Jahre alte Frau mit braunen Haaren fuhr jedoch in Richtung Bahnhof davon. Die Unbekannte hatte laut Angaben der Radfahrer braune Augen und ihre Haare zu einem Dutt gebunden. Die beiden Radfahrer bekamen die ordnungswidrige Benutzung des Gehweges vorgeworfen. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht bitte an die Ermittler der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

10. Zeugenaufruf nach Diebstahl von E-Bikes - Rodgau/Nieder-Roden

(cl) Zwei E-Bikes entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag. Zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 8.30 Uhr, stahlen die Diebe die zwei Elektrofahrräder im Wert von mehreren tausend Euro aus einer Garage im Breitwiesenring (30er-Hausnummern). Ungefähr im selben Zeitraum hebelten Täter vergebens an einer Garagentür in der Friedensstraße (30er-Hausnummern). Auch eine Gartenhütte durchsuchten die Unbekannten auf diesem Grundstück. Stehlgut ist in diesem Fall nicht bekannt. Zwischen 3.30 und 4.20 Uhr konnten mehrere Anwohner eine männliche Person mit Taschenlampe auf diversen Grundstücken im Breitwiesenring beobachten. Der Mann wird als circa 25 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß beschrieben; er soll einen Rucksack mit sich geführt haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Ob dieser Mann im Zusammenhang mit dem Fahrraddiebstahl steht, wird derzeit geprüft. Die Ermittlungsgruppe West in Dreieich hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegen.

11. Einbruch in Gaststätte - Rodgau/Jügesheim

(jm) Diebe drangen am frühen Sonntagmorgen in eine Gaststätte in der Gutenbergstraße ein und erbeuteten einen Tresor. Die Täter verschafften sich zwischen 1.30 und 11 Uhr Zugang zum Gebäude, indem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Dort entwendeten sie den Tresor und flüchteten danach mit ihrer Beute. Die Kripo Offenbach bittet Anwohner oder Passanten, die in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

12. Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung: Zeugen gesucht! - Seligenstadt

(fg) Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs am Samstagnachmittag in der Dudenhöfer Straße ermittelt die Seligenstädter Polizei derzeit und sucht weitere Zeugen. Gegen 17 Uhr soll der Fahrer eines silbernen VW Golf aus einer Fahrzeugschlange, die sich aufgrund einer rotzeigenden Ampel gebildet hatte, ausgeschert und anschließend die Lichtzeichenanlage überfahren haben. Fußgänger, die zu diesem Zeitpunkt beabsichtigten die Fahrbahn zu überqueren, sollen durch das verkehrswidrige Verhalten des VW-Fahrers gefährdet worden sein. Die Ampelanlage befindet sich in Höhe des Krankenhauses. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die insbesondere zur Fahrereigenschaft Hinweise geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Verkehrsschild umgefahren und abgehauen - Gemarkung Hanau/Steinheim

(jm) Ein Verkehrsschild hat ein Unbekannter in der Straße "Steinheimer Vorstadt"/Einmündung zur Auffahrt Bundesstraße 43a in Richtung Dieburg umgefahren. Anschließend ist der Verursacher, der aus Richtung Pfützenweg kam, ohne sich um den Schaden zu kümmern, abgehauen. Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei am Samstagmorgen, gegen 8.15 Uhr, das beschädigte Verkehrsschild. Vor Ort stellten die Beamten Fahrzeugteile vermutlich vom Verursacherfahrzeug fest. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Autobahnpolizei Langenselbold.

2. Zeugensuche nach Unfall mit Leichtverletztem - Wer hatte "Grün"? - Maintal/Dörnigheim

(jm) Wer hatte "Grün"? Nach einem Unfall mit einer leichtverletzten Person hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen. Der Zusammenstoß ereignete sich am Samstagvormittag, gegen 10.40 Uhr, auf der Kreuzung Berliner Straße/Kennedystraße/Kesselstädter Straße. Ein 61 Jahre alter Mann befuhr mit seinem VW Passat die Berliner Straße in Richtung Kesselstädter Straße. Ein 31-Jähriger war mit seinem Audi auf der Kennedystraße unterwegs und wollte an der Kreuzung geradeaus in Richtung Stadtmitte fahren. Beide Fahrzeuge kollidierten auf der Kreuzung, der Passat-Lenker wurde dadurch leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. Zeugen, die etwas zu der jeweiligen "Ampelfarbe" der Unfallbeteiligten beim Passieren der Ampel sagen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 430-0 zu melden.

3. Einbrecher in Einfamilienhaus zugange - Bad Orb

(cl) Unbekannte brachen am Samstag in ein Einfamilienhaus in der Von-Dalberg-Straße (10er-Hausnummern) ein. Zwischen 6.30 und 21.30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und durchwühlten im Anschluss mehrere Räume des Hauses. Was die Einbrecher erbeuteten ist derzeit noch unbekannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Schmuck bei zwei Wohnungseinbrüche entwendet - Jossgrund

(cl) Überwiegend auf Schmuck hatten es Einbrecher bei zwei Wohnungseinbrüchen am Wochenende abgesehen. Zwischen Samstag, 8 Uhr und Sonntag, 19.45 Uhr, hebelten Unbekannten die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Spessartstraße (einstellige Hausnummern) auf. Am Samstag schlugen Täter zwischen 18.30 Uhr und kurz nach Mitternacht die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Sudetenstraße (einstellige Hausnummern) ein. In beiden Fällen entwendeten die Einbrecher vorwiegend Schmuckgegenstände. Der Wert der Beute wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

5. Hoher Schaden bei Feuer in einem Neubau - Flörsbachtal

(cl) Schaden von rund 150.000 Euro entstand nach einem Feuer im Wiesenweg. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand am Samstagmittag gegen 13 Uhr im Erdgeschoss eines noch unbewohnten Neubaus aus. Die Brandursachenexperten der Kriminalpolizei Hanau haben die Ermittlungen übernommen. Eine vorsätzliche Brandstiftung wird nach derzeitigem Stand ausgeschlossen.

Offenbach, 28.11.2022, Pressestelle, Christopher Leidner

