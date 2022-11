POL-OF: Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, den 25.11.2022

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, den 25.11.2022

Hoher Sachschaden bei einem Wohnhausbrand - Mühlheim am Main

(neu) Beim Brand eines Wohnhauses in der Raabestraße ist am Freitagnachmittag ein Sachschaden von rund 500.000 Euro entstanden. Das Haus wurde dabei komplett zerstört. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, verletzt wurde zum Glück niemand. Um 13.04 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass Rauch aus einem Dachfenster kommen würde. Wenige Minuten später wurden dann sogar Stichflammen aus dem Dachstuhl gemeldet. Trotz sofortigem Einsatz der Feuerwehr konnte der Schaden nicht mehr begrenzt werden. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Informationen vor. Die Kripo Offenbach hat die ersten Ermittlungen diesbezüglich bereits aufgenommen. Es ist damit zu rechnen, dass das Haus erst in den nächsten Tagen betreten werden kann.

Aufgrund des Einsatzes von Feuerwehr und Polizei kam es in den umliegenden Straßen zu Verkehrsbehinderungen.

