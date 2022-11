Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 27.11.22

Offenbach (ots)

Die Autobahnpolizei berichtet:

Überfall auf Tankstelle - Rastanlage Weiskirchen, BAB 3, Ri. Süd

Ein ganz in schwarz gekleideter, ca. 180 cm großer Mann überfiel am frühen Sonntagmorgen die Tankstelle der Rastanlage Süd/Weiskirchen. Nachdem er die Angestellte mit einem Messer bedrohte, griff er in die Kasse und raubte die Einnahmen und einige Päckchen Zigaretten. Das Raubgut verstaute er in einem schwarzen Rucksack und flüchtete dann zu Fuß in unbekannte Richtung. Er soll weiterhin mit einem deutlichen Akzent gesprochen haben und maskiert gewesen sein. Die Angestellte kam mit dem Schrecken davon. Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen übernommen. Zeugen können sich unter der Rufnummer 069/8098-1234 bei der Kriminalpolizei melden.

Offenbach am Main, 27.11.22, Arnd Bamberg, PvD

