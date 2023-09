LPI-SLF: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fuchs

Sonneberg/ Spechtsbrunn (ots) - Am Freitagnachmittag wurde in der Gräfenthaler Straße in Spechtsbrunn durch Unbekannte ein Hakenkreuz in eine Wiese gemäht, sodass nun Ermittlungen aufgenommen wurden. Zeugen bemerkten das etwa 15 Meter x 12 Meter große Symbol und informierten die Polizei sowie Verantwortliche des Bauhofes, welche sich um die Beseitigung kümmerten. ...

