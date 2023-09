Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen nach verfassungswidrigem Symbol auf Rasenfläche

Sonneberg/ Spechtsbrunn (ots)

Am Freitagnachmittag wurde in der Gräfenthaler Straße in Spechtsbrunn durch Unbekannte ein Hakenkreuz in eine Wiese gemäht, sodass nun Ermittlungen aufgenommen wurden. Zeugen bemerkten das etwa 15 Meter x 12 Meter große Symbol und informierten die Polizei sowie Verantwortliche des Bauhofes, welche sich um die Beseitigung kümmerten. Die Ermittlungen zum Verursacher aufgrund des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen dauern an. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben bzw. Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Sonneberger Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell