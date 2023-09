Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Schwarzburg (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 16.25 Uhr, stürzte ein 59-jähriger Fahrradfahrer in Schwarzburg auf dem dortigen Radweg. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell