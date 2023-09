Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 46-Jähriger nach Kletterunfall schwerstverletzt

Sonneberg/ Blechhammer (ots)

Am Sonntagnachmittag stürzte ein Mann beim Klettern in Sonneberg/ Blechhammer ab und wurde dadurch schwerstverletzt. Der 46-Jährige war bisherigen Erkenntnissen zufolge allein am dortigen Klettersteig unterwegs und fiel aus bislang unbekannter Ursache aus einer Höhe von circa 12 Metern. Neben der Bergwacht waren auch Vereinsverantwortliche vor Ort und prüften die für jedermann frei begehbare Anlage. Bislang konnten keine technischen Mängel o.Ä. festgestellt werden. Der Mann wurde schwerstverletzt ins Krankenhaus geflogen. Seine persönlichen Gegenstände sowie das Klettergeschirr wurden sichergestellt. Die Prüfung der genauen Umstände, die zu diesem tragischen Unfall führten, dauern an.

