LPI-G: Drogentest reagierte bei Kraftfahrer positiv

Altenburg (ots) - Im Hausweg brachen Unbekannte in der Nacht von Montag (30.01.23) auf Dienstag (31.01.23) in eine Garage ein. Dort entwendeten sie aus einem unverschlossenen Pkw ein Navigationsgerät und flüchteten. An dem Garagentor entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, Hinweise zur Tat oder den Tätern an die PI Altenburger Land (03447/ 4710) zu richten. (TL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 ...

