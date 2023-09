Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fliegender Strandkorb verursacht Sachschaden

Tanna (ots)

Ein 47-Jähriger befuhr am 09.09.2023 gegen 11:45 Uhr die L1089 von Mielesdorf kommend in Richtung Unterkoskau. An seinem Pkw hatte der Mann einen Anhänger, auf welchem ein nicht gesicherter Strandkorb stand. Dieser wurde, zusätzlich zum Fahrtwind, von einer Windböe erfasst, hob ab und wurde auf die Gegenfahrbahn getragen. Hier konnte ein 59-jähriger Fiat-Fahrer, welcher sich im Gegenverkehr befand, nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit dem noch im Flug befindlichen Strandkorb. Verletzt wurde zum Glück niemand, an dem Pkw entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren aufgrund fehlender Ladungssicherung eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell