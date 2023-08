Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Die Kinderfeuerwehr Velbert und Bürgermeister Dirk Lukrafka meistern gemeinsam den Parcours des Waldkletterparks Langenberg

Vor wenigen Wochen lud Bürgermeister Dirk Lukrafka die Kinderfeuerwehr Velbert anlässlich ihres fünfjährigen Jubiläums in den Waldkletterpark nach Velbert-Langenberg ein. Die Vorfreude der Kinder aus Velbert-Mitte und -Langenberg war riesig und so nahmen rund 30 Kinder an der Aktion teil. Natürlich durften die Maskottchen Flori und Bert an dem Tag nicht fehlen. Auch der Leiter der Feuerwehr Velbert, Manuel Schoch, ließ es sich nicht nehmen, das Klettergeschirr anzuziehen und hoch über den Dächern von Langenberg gemeinsam mit den Kindern und dem Bürgermeister den Parcours zu meistern. Im Anschluss fand mit den Familien der Kinder ein gemeinsames Picknick auf der großen Wiese am Langenberger Sender statt.

